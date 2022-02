Lucchese-Pontedera, al via la vendita dei biglietti

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 14 febbraio 2022, 17:04

Vietato l'ingresso in Curva Ovest, al contrario di quanto avvenuto ad esempio a San Siro, di uno striscione che ricordava il martirio degli italiani del confine orientale di cui, con una legge dello Stato, da anni si celebra il ricordo ogni 10 febbraio.

lunedì, 14 febbraio 2022, 14:06

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite il direttore generale rossonero Mario Santoro

giovedì, 10 febbraio 2022, 19:12

Lucchese-Modena nel segno di una buona cornice di pubblico: esauriti tutti e 500 i biglietti a disposizione dei tifosi emiliani nel settore ospiti, mentre per i tifosi rossoneri la società ha deciso di ampliare gli orari della biglietteria del point fuori dalla tribuna: i nuovi orari

martedì, 8 febbraio 2022, 17:38

Contro il Modena il cuore caldo del tifo rossonero tornerà allo stadio dopo aver preferito rimanere fuori dall'impianto dal 16 gennaio scorso: "Dopo un’attenta riflessione e valutazione della situazione che ci circonda, la Curva Ovest riprenderà posto su quei gradoni che ci appartengono"