Mondo Pantera



Porta Elisa, negato l'ingresso a uno striscione in ricordo delle foibe

lunedì, 14 febbraio 2022, 17:04

L'Italia è una repubblica fondata sulla discrezionalità. L'ultima conferma arriva dal mancato ingresso in Curva Ovest, al contrario di quanto avvenuto ad esempio a San Siro, di uno striscione che ricordava il martirio degli italiani del confine orientale di cui, con una legge dello Stato, da anni si celebra il ricordo ogni 10 febbraio. A renderlo noto è il gruppo di curva Quei Bravi Ragazzi.

"Ieri – si legge in un post su Facebook – è stato negato l'ingresso di questo striscione fatto a ridosso della giornata del Ricordo, in onore dei martiri delle Foibe. La motivazione del negato accesso è stata individuato nel significato politico dello striscione, (però il 10 Febbraio erano tutti al Real Collegio a commemorare l’eccidio). Fa rabbia sapere che nel 2022 ancora si tenti di nascondere cosa sono state le foibe, centinaia di migliaia di italiani scacciati dalle loro case, migliaia di italiani gettati nelle foibe solo perché italiani, la politica non ci deve incastrare nulla. NOI NON SCORDIAMO I MARTIRI DELLE FOIBE".