Stasera nuovo appuntamento con Corner Corto

lunedì, 21 febbraio 2022, 11:36

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it.

Trenta e passa minuti di approfondimenti sul momento dei rossoneri, alla luce delle due sconfitte consecutive e di una crisi di risultati che inizia a preoccupare tutto l'ambiente. Questa sera alle ore 19.05, spazio, oltre che alle vicende rossonere, anche a Le Mura Basket Lucca ancora una volta vittoriose.