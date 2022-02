Mondo Pantera



Tarantino lascia la guida della Lucchese Femminile

sabato, 19 febbraio 2022, 12:34

Cambio di guida tecnica alla squadra femminile, Nazzareno Tarantino ed il suo vice Manuel Lencioni passano definitivamente al settore giovanile maschile rossonero. Di seguito il comunicato della società: "La società Lucchese 1905 comunica che, visto il percorso di crescita dal punto di vista strutturale del progetto legato al settore giovanile rossonero e le crescenti esigenze di competenza tecnica, è stato ufficialmente richiesto a Nazzareno Tarantino di ricoprire a tempo pieno l'incarico di allenatore della formazione dei giovanissimi nazionali (annata 2007), che l'ex giocatore segue da ormai due stagioni.Data l'evidente incompatibilità con l'impegno di primo allenatore della formazione femminile, si comunica quindi che lo stesso Tarantino, insieme al suo staff tecnico ed al vice Manuel Lencioni, non sarà più il responsabile tecnico della Lucchese Femminile. La società ringrazia infine Tarantino e Lencioni, che manterrà il ruolo di collaboratore all'interno dell'organico tecnico societario, per il grande impegno profuso e per l'ottimo lavoro svolto con la formazione femminile rossonera, augurando a entrambi numerose soddisfazioni con questi colori a cui sono indissolubilmente legati. La nuova guida tecnica della formazione femminile sarà comunicata dalla società nei prossimi giorni". Per la sostituzione di Tarantino alla guida della Lucchese Femminile, le indiscrezioni portano al nome Priscille Del Prete, già giocatrice della formazione rossonera.