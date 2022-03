A Corner Corto c'è Riccardo Collodel

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 1 marzo 2022, 08:08

Niccolò Belloni rimane in testa alla classifica del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno anche dopo la partita con la Fermana: alle sue spalle, Papini, Bellich, Coletta e Fedato

lunedì, 28 febbraio 2022, 15:03

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite Alessandro Lazzarini

domenica, 27 febbraio 2022, 19:23

Un gruppo di oltre 30 tifosi britannici è stato ospite della nostra città tra immancabili colossali bevute di birra e la presenza al Porta Elisa a cementare quello che è ormai un legame solido che ha visto andare a Fratton Park, lo stadio del Portsmouth, tanti tifosi della Lucchese e...

mercoledì, 23 febbraio 2022, 18:41

Nella gara in programma domenica prossima, biglietti a 5 euro in Curva Ovest per scelta della società: "Una iniziativa visto il delicato momento, l'importanza della gara e per superare le recenti ruggini". Gli orari della biglietteria dello stadio e i punti vendita dove acquistarli