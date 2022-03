Mondo Pantera



Lucchese-Reggiana, la società lancia l'iniziativa "Dodicesimo uomo"

lunedì, 7 marzo 2022, 17:06

"In occasione della partita Lucchese – Reggiana, – si legge in una nota – la società rossonera intende ancora una volta favorire l’affluenza del proprio pubblico, valore fondamentale per la squadra e vero uomo aggiunto in campo, tramite l’iniziativa ‘Il dodicesimo Uomo’. Saranno previste, infatti, per la gara di venerdì 11 marzo, tariffe speciali in ogni settore".

Si comunica quindi che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita suddetta sarà attiva da martedì 8 marzo e che i tagliandi di ingresso saranno acquistabili presso il point rossonero, sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa, con i seguenti orari:

Martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 marzo (15 – 19)

Venerdì 11 marzo (10 – 13 al point e 15 – 20.30 al botteghino)

Questi i prezzi dei biglietti:

Gradinata intero: euro 15 + d.d.p. (euro 1)

Curva Ovest: euro 5 + d.d.p.

Gradinata Under (10 – 14 anni): euro 10 + d.d.p.

I biglietti sono acquistabili anche presso i seguenti punti vendita:

Edicola Tabacchi La Pergamena di Pirrera Gaetano Simone – via Roma 63, 55016 Porcari

Lucca Carta – via Romana est 140, 55016 Porcari