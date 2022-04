A Corner Corto c'è mister Pagliuca

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 11 aprile 2022, 15:35

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: i play off sono a portata della squadra rossonera?

lunedì, 11 aprile 2022, 08:59

L'esterno rossonero è davvero vicino a aggiudicarsi la quindicesima edizione del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani: dietro di lui lotta tra Minala, Bellich e Coletta. Cucchietti migliore in campo a Carrara

domenica, 10 aprile 2022, 09:24

Avevano deciso di non andare in trasferta a Carrara, ma non hanno rinunciato a salutare la squadra al ritorno dalla gara con gli apuani, sia pure terminata con una sconfitta: un nutrito gruppo di tifosi rossoneri si è trovato sotto il Porta Elisa per ringraziare comunque i giocatori e riservargli...

lunedì, 4 aprile 2022, 10:46

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite della puntata il giocatore rossonero Elia Visconti