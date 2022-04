Parte alla grande l'album della figurine della Lucchese

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 20 aprile 2022, 14:50

Tagliandi in vendita da mercoledì a prezzi ribassati: ecco i costi, gli orari dove acquistarli e i punti vendita. Da venerdì, ecco gli album delle figurine con i giocatori rossoneri

mercoledì, 20 aprile 2022, 10:06

Ormai è quasi una formalità: l'esterno, a suon di prestazioni e gol, è ormai irraggiungibile quando mancano solo 90' alla fine della stagione regolare (che è quella che conta per l'assegnazione del trofeo) è nettamente in testa. Ancora incertezza per le altre posizioni sul podio

martedì, 19 aprile 2022, 13:44

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite d'eccezione della puntata, mister Guido Pagliuca.

lunedì, 11 aprile 2022, 15:35

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: i play off sono a portata della squadra rossonera?