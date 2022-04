Mondo Pantera



Spareggio play off: vola la prevendita del settore ospiti

giovedì, 28 aprile 2022, 18:02

E' già febbre da caccia al biglietto per i tifosi rossoneri che nelle prime ore di vendita dei tagliandi per la partita dei play off di Gubbio hanno già acquistato quasi 300 ingressi per il settore ospiti. La vendita, che ha subìto ritardi indipendenti dalla volontà delle due società, è dunque partita alla grande e non è difficile ipotizzare almeno 6-700 tifosi al seguito della squadra di Pagliuca.

I tagliandi sono acquistabili sul sito www.vivaticket.com oppure nei due punti vendita di Lucca: Edicola Tabacchi Baldassarre Patrizia, viale Castracani 831, tel. 0583 471770; Storie di un viaggio, piazzale Ricasoli 203, tel. 0583 48284. La prevendita sarà effettuata sino alle ore 19 di sabato prossimo con il settore ospiti che può tenere sino a 1188 persone.