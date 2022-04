Stasera nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 11 aprile 2022, 08:59

L'esterno rossonero è davvero vicino a aggiudicarsi la quindicesima edizione del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani: dietro di lui lotta tra Minala, Bellich e Coletta. Cucchietti migliore in campo a Carrara

domenica, 10 aprile 2022, 09:24

Avevano deciso di non andare in trasferta a Carrara, ma non hanno rinunciato a salutare la squadra al ritorno dalla gara con gli apuani, sia pure terminata con una sconfitta: un nutrito gruppo di tifosi rossoneri si è trovato sotto il Porta Elisa per ringraziare comunque i giocatori e riservargli...

lunedì, 4 aprile 2022, 10:46

Nuovo appuntamento per Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite della puntata il giocatore rossonero Elia Visconti

mercoledì, 30 marzo 2022, 07:34

Niccolò Belloni rimane in testa alla classifica del trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno anche dopo la partita con la Fermana, ma alle sue spalle avanzano il difensore e Minala. Coletta migliore in campo a Siena