117 anni di Lucchese, i tifosi comprano una pagina di giornale

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 24 maggio 2022, 16:47

La cooperativa dei tifosi, che ha rilevato il marchio dal secondo fallimento e impedito ci finisse con il terzo, dice no alla richiesta di vendita avanzata dalla società: "Totale disponibilità a concedere l'uso del marchio e del logo in comodato d'uso gratuito, come da contratto già stipulato ed in corso...

lunedì, 23 maggio 2022, 11:06

Tra le otto squadre che partecipavano al torneo di calcetto a 5 organizzato per la festa della Curva Ovest e in particolare dal gruppo Q.B.R. alla Checchi Calcio, c’erano gli Old Fans e la curiosità è che se sommiamo l’età di tutti i componenti della squadra, arriviamo ad ottenere 268...

domenica, 22 maggio 2022, 18:50

Vecchi e nuovi tifosi della curva si sono ritrovati alla Checchi Calcio per la festa della Curva Ovest organizzata dal gruppo QBR: i ragazzi si sono sfidati in un torneo di calcetto a 8 squadre e poi, alcuni di loro, hanno proseguito i festeggiamenti con una cena.

mercoledì, 11 maggio 2022, 19:08

L'attaccante della stagione 2020-2021 finalmente premiato come miglior giocatore in rossonero di quella stagione: "Ringrazio di cuore Gazzetta Lucchese per questo premio. Un onore essere stato eletto dalla stampa locale e nazionale come miglior giocatore della stagione 2020-2021 quando, proprio con la maglia della Lucchese"