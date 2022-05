Curva Ovest, ecco la festa

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 11 maggio 2022, 19:08

L'attaccante della stagione 2020-2021 finalmente premiato come miglior giocatore in rossonero di quella stagione: "Ringrazio di cuore Gazzetta Lucchese per questo premio. Un onore essere stato eletto dalla stampa locale e nazionale come miglior giocatore della stagione 2020-2021 quando, proprio con la maglia della Lucchese"

venerdì, 6 maggio 2022, 09:17

Il presidente durante la festa per il Gazzettino d'Argento: "Saltocchio diverrà a breve la nostra casa". Santoro: "Se c'è qualcuno che arriva e vuole migliorare il progetto tecnico è ben venuto. La mia idea è di fare tutto ciò con imprenditori locali".

giovedì, 5 maggio 2022, 21:12

Grande successo per la 15' edizione del Gazzettino d'Argento, premio istituito dalla nostra redazione che tiene conto della media voto stagionale data dalle testate sportive che quest'anno è stata vinta da Belloni: "Ho già detto alla società che vorrei restare in rossonero"

martedì, 3 maggio 2022, 15:30

Consegna dei premi e giusto tributo a una squadra che è andata oltre le più rosee aspettative: Gazzetta Lucchese ha fissato per giovedì prossimo 5 maggio la premiazione annuale del Gazzettino d'Argento, che in questa edizione è andato a Niccolò Belloni. Appuntamento al Caffè Santa Zita dalle ore 18,30