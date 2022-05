Mondo Pantera



Curva Ovest, per gli "old fans" è record d'età

lunedì, 23 maggio 2022, 11:06

Tra le otto squadre che partecipavano al torneo di calcetto a 5 organizzato per la festa della Curva Ovest e in particolare dal gruppo Q.B.R. alla Checchi Calcio di Carraia, c’erano gli Old Fans e la curiosità è che se sommiamo l’età di tutti i componenti della squadra, arriviamo ad ottenere 268 anni in cinque. Questa squadra è stata formata proprio per questo evento e per testimoniare ancora una volta l’attaccamento ai colori rossoneri.

Nonostante non siano dei ragazzini, la squadra Old Fans si è classificata quarta. Questa la formazione scesa in campo: Stefano Lazzareschi, Enrico Voltolina, Riccardo Franchini, Marco Lazzari, Enrico Martinelli. Complimenti a loro per la bella prova che sono riusciti a fare.