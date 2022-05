Mondo Pantera



Gazzettino d'argento, ecco la festa

giovedì, 5 maggio 2022, 21:12

di diego checchi

Grande successo per la 15' edizione del Gazzettino d'Argento, premio istituito dalla nostra redazione che tiene conto della media voto stagionale data dalle testate sportive di Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, Stadio, Tuttosport e Gazzetta dello Sport. Nella location splendida di piazza San Frediano, al Caffè Santa Zita, si sono riuniti tanti tifosi ed appassionati per omaggiare parte della squadra rossonera di quest'anno ed i dirigenti. Per vincere il Gazzettino d'Argento ci sono due regole base ovvero aver fatto almeno la metà più una delle presenze delle gare in campionato e cioè almeno 20 partite e la seconda che il giocatore abbia finito la stagione vestendo la maglia della Lucchese e non sia stato trasferito nel mercato di gennaio. I tre giocatori premiati sono stati nell'ordine, terzo classificato Jacopo Coletta con una media voto di 6,13, al secondo posto Marco Bellich con una media voto di 6,14 ed il vincitore è stato Niccolò Belloni con una media voto di 6,29.

Da ricordare che lo scorso anno questo premio è stato vinto da Flavio Junior Bianchi che attualmente veste la maglia del Brescia in Serie B. Per il portiere rossonero è stata l'ennesima gioia così come dalle sue parole:"E' sempre un onore poter andare sul podio a questo premio che ho vinto tre anni fa. Mi dispiace di non aver potuto concorrere lo scorso anno per l'infortunio." Poi Coletta ha parlato di come ha recuperato dal suo infortunio:"Mi ci è voluta tanta forza interiore e devo ringraziare compagni e staff per avermi aspettato. Avevo rinnovato il contratto anche se non ero al massimo perchè avevo tanta voglia di ritornare in campo. E' difficile nel calcio moderno lavorare 5 anni in una società ma io devo dire che qui mi sento veramente bene. Sono contento della mia scelta e di aver rinnovato per altri due anni." A premiarlo sono stati il giornalista della Nazione Luciano Nottoli e lo storico tifoso Beppe Lorenzini.

A premiare il secondo classificato Marco Bellich sono stati l'alpinista Riccardo Bergamini e la collega Emanuela Lo Guzzo. Bellich ha definito così la sua stagione:"E' stata una stagione positiva sotto tutti i punti di vista e per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la linea difensiva siamo migliorati giorno dopo giorno con la continuità del lavoro. Ci dispiace essere usciti al primo turno perchè forse potevamo fare qualcosa di più. Abbiamo creato un gruppo fantastico, grazie anche all'aiuto del mister." Che cosa vede nel suo futuro? "Spero di salire nelle categorie superiori. Magari in serie B con questa maglia." A premiare il vincitore è stato il padrone di casa Michele Tambellini, ex portiere rossonero e per Gazzetta Lucchese Diego Checchi. Niccolò Belloni ha così ringraziato:"L'anno scorso è stata un'annata difficile fra infortuni e retrocessione con l'Arezzo. Pensare dove sono adesso è una cosa incredibile. Ringrazio tutti i miei compagni, la società, il mister e lo staff e la mia famiglia e dedico a tutti loro questo premio." Le facciamo la domanda più scomoda al momento e quella che tutti i tifosi si chiedono. Che farà Niccolò Belloni il prossimo anno visto che è in scadenza? "Ho già espresso al direttore ed al mister la mia volontà di restare qua per esprimermi al meglio." Un ringraziamento va anche alla ditta Renat che è lo sponsor principale del Gazzettino d'Argento.