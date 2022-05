Mondo Pantera



Gazzettino d'argento, premiato anche Flavio Bianchi

mercoledì, 11 maggio 2022, 19:08

Flavio Junior Bianchi, come noto, ha vinto la scorsa edizione del Gazzettino d’Argento, quella 2020-2021, risultando sicuramente il più positivo della squadra prima allenata da Monaco, poi da Lopez e infine da Di Stefano, in una stagione nefasta che ha portato i rossoneri alla retrocessione. Non ci fu però mai la possibilità di premiarlo, e allora, a distanza di tempo, la targa in argento del premio gli è stata spedita direttamente a Brescia dove ora gioca l'attaccante di scuola Genoa. "Ringrazio di cuore Gazzetta Lucchese per questo premio. Un onore essere stato eletto dalla stampa locale e nazionale come miglior giocatore della stagione 2020-2021 quando, proprio con la maglia della Lucchese 1905 ", il commento di Flavio sul suo profilo Facebook.

Nella scorsa stagione Bianchi realizzò la bellezza di 13 reti in 32 gare e dimostrò senza ombra di dubbio di essere il migliore fra i rossoneri e di meritare di andare a giocare in categoria superiore. Arrivò in prestito da Genoa e Deoma fece un gran colpo, tanto è vero che in questa stagione è tornato alla base giocando a Genova fino a gennaio realizzando 7 presenze e un gol contro l’Empoli. A dargli fiducia è stato prima di tutti Ballardini e poi Shevchenko. A gennaio Bianchi è passato al Brescia in Serie B dove in 8 presenze ha realizzato un gol contro il Perugia ed è allenato da Eugenio Corini. Adesso il Brescia è impegnato nei playoff nella gara di sabato prossimo contro il Perugia. Bianchi è rimasto sempre affezionato ai colori rossoneri ed è rimasto un vero e proprio riferimento per la tifoseria. Ora, il premio più che meritato è nelle sue mani.