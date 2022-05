Mondo Pantera



L'ex presidente di Lucca United Galligani si candida a sostegno di Barsanti

martedì, 3 maggio 2022, 14:32

Stefano Galligani, ex presidente di Lucca United, sarà candidato nella lista Difendere Lucca a sostegno di Fabio Barsanti sindaco: "L'unico lontano dai teatrini della politica". "Conosco Fabio da venti anni - continua Galligani - e ne ho sempre apprezzato la coerenza e l'impegno profuso sul territorio. Si è fatto conoscere dalla città per tanti progetti e battaglie con un unico filo conduttore: coerenza e impegno fatto di azioni concrete e non di slogan vuoti. In Consiglio comunale ha fatto poi una vera opposizione, rispondendo alle attese dei tanti che lo avevano convintamente votato nel 2017".

"So quanto impegno abbia profuso Barsanti per cercare una candidatura unitaria e vincente nel centrodestra - prosegue Galligani - ma sono contento che abbia scelto di correre da solo. Non poteva confluire in questo grande centro fatto di compromessi e mezze soluzioni. La coalizione a suo sostegno riuscirà ad esprimere una reale alternativa per il governo della città". "Nel contesto locale le attività di Difendere Lucca sono sempre state 'sul territorio' e 'per il territorio'. Penso che anche all'osservatore meno attento non sia sfuggito quante iniziative siano state portate avanti in questi anni, anche quando le elezioni erano lontane. Mi unisco quindi volentieri - conclude Galligani - a questo percorso per costruire una Lucca migliore".