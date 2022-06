Mondo Pantera



Luca ci scrive: "Serve chiarezza sul futuro societario"

martedì, 21 giugno 2022, 14:47

Da Luca, tifoso rossonero, riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Caro Direttore da tifoso dico che è arrivata l'ora di fare chiarezza sulle vicende societarie della Lucchese. Da giorni è un susseguirsi sui vari organi di stampa di una serie di notizie che nella loro contraddittorietà sono quantomeno inquietanti per tutti coloro, tifosi in primis, che hanno a cuore le sorti della Lucchese. Prima si leggono dichiarazioni dei diretti interessati che promettono la costruzione di una squadra competitiva riaccendendo quella voglia di sognare a Lucca da troppo tempo sopita (mentre intorno a noi le cose vanno in modo decisamente diverso). Poi a stretto giro ed all'opposto si legge di squadre che dovrebbero puntare su prestiti di giovani con stipendi a carico delle società proprietarie. Come se ciò non bastasse si rincorrono voci di trattative, debiti assai ingenti e buonuscite varie. Non so e non mi interessa da tifoso se queste informazioni siano vere o meno. So però da tifoso, che preoccupano, smontano qualsiasi entusiasmo e creano anche una certa frustrazione.Da tifoso che sempre ha apprezzato il lavoro svolto dalla Società a questo punto mi sento di fare un appello a fare definitiva chiarezza su come stanno le cose nel rispetto ovvio dei patti di riservatezza sulle trattative in corso. Si tratta di un dovere verso una tifoseria appassionata che ha subito tre fallimenti in pochi anni e che ha dimostrato sempre di esserci. Oltre a questo sempre da tifoso chiedo che si cerchi di confermare il blocco squadra di quest'anno in modo da creare una continuità tecnica del blocco squadra. E che si faccia di tutto (cosa di cui non dubito assolutamente) per facilitare l'ingresso di nuovi soci forti, lucchesi o meno che siano, in modo che anche a Lucca si possa sognare traguardi ambiziosi e vincenti. Lucca ha diritto non tanto di vincere ( come da anni fanno a pisa,spezia,empoli e via dicendo) ma almeno di ambire a qualcosa di importante.

Forza Lucchese sempre!

Luca