Mondo Pantera



Lucchese femminile: domenica la prima giornata di campionato

giovedì, 8 settembre 2022, 20:52

Prende il via il campionato di Serie C Femminile e la Lucchese fa il suo esordio domenica pomeriggio alle 15.30 al campo uno dell’Acquedotto affrontando il Freedom Cuneo. Le rossonere arrivano a questo esordio ben motivate e cariche.

“Scenderemo sempre in campo - ha commentato Tony Carruezzo - per onorare questa maglia che indossiamo, perché in noi è forte il senso di appartenenza per questi colori. Le ragazze si sono sempre allenate con grande attenzione e dedizione. Hanno svolto una buona preparazione si sono subito messe a disposizione con grande grinta e voglia di far bene”.

“Siamo consapevoli - ha concluso il tecnico rossonero - che non sarà un campionato facile. La società ha costruito una squadra competitiva, che sicuramente vedere cara la pelle contro tutte le nostre avversarie. Noi continueremo a lavorare a testa bassa come stiamo facendo per cercare di migliorare gara dopo gara, perché soltanto con il lavoro sul campo arriveranno i risultati. In queste settimane di preparazione ho visto le ragazze molto motivate ed attente e sono certo che faranno un buon campionato”.