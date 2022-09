Mondo Pantera



Riparte la stagione di Corner Corto

lunedì, 5 settembre 2022, 13:12

Riparte Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà di nuovo in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it: una occasione per fare il punto sull'inizio sul campionato che ha appena presa il via.

Trenta e passa minuti di approfondimenti: questa sera alle ore 19.05, spazio alle vicende rossonere con un occhio ai prossimi impegni della Lucchese.