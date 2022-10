A Corner Corto c'è Mario Santoro

Altri articoli in Mondo Pantera

domenica, 9 ottobre 2022, 16:33

In partenza per l'alpinista lucchese Riccardo Bergamini è stato omaggiato dalla società rossonera di un gagliardetto: sarà con lui nel tentativo di arrivare in cima alla catena himalayana che provare a raggiungere da una via sinora mai percorsa da nessuno

lunedì, 3 ottobre 2022, 12:19

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite il giocatore rossonero Elia Visconti

lunedì, 26 settembre 2022, 12:42

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite il portiere e capitano rossonero Jacopo Coletta.

lunedì, 26 settembre 2022, 09:10

Dopo cinque giornate di campionato, Rizzo Pinna è ancora in testa alla classifica del Gazzettino d'argento, il il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno, ma il difensore e l'attaccante ora sono a un passo.