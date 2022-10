Mondo Pantera



La nuova sfida di Bergamini: con sé il gagliardetto rossonero

domenica, 9 ottobre 2022, 16:33

In partenza per l'alpinista lucchese Riccardo Bergamini è stato omaggiato dalla società rossonera di un gagliardetto: sarà con lui nel tentativo di arrivare in cima alla catena himalayana che provare a raggiungere da una via sinora mai percorsa da nessuno.

Il gagliardetto è stato consegnato prima della gara interna con la Torres dal socio Bruno Russo, Bergamini, che ha scalato più volte montagne anche di 8000 metri senza i respiratori per l'ossigeno, è in partenza domani per raggiungere il Pakistan insieme al suo compagno di cordata Matteo Stella di Courmayeur e conta di riuscire a rientrare a Lucca per fine mese.