Mondo Pantera



Ecco il Calendario rossonero 2023!

sabato, 26 novembre 2022, 08:50

Ecco il Calendario Rossonero 2023, una ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese per accompagnarvi durante l'anno, avviata nel lontano 2014 e giunta al suo decimo anno. All'epoca i calendari di Gazzetta Lucchese furono un successo che andò oltre ogni aspettativa: andarono polverizzati in pochi giorni, in molti pensarono proprio a essi come idea regalo di Natale, e incoraggiati da quel risultato siamo andati avanti ogni anno.

Proprio per celebrare degnamente il suo decimo calendario, Gazzetta Lucchese ha deciso di dedicare i mesi al ricordo di tutti i campionati trascorsi e a alcuni dei suoi protagonisti. Anche quest'anno il calendario viene riproposto nella doppia veste da tavolo e da parete: il Calendario Rossonero arriva con dodici mesi dedicati alla Lucchese con foto dei giocatori, e dei tifosi.

Il calendario è stato realizzato grazie al contributo fondamentale di un gruppo aziende che ringraziamo davvero di cuore: Barino da Giò, Trattoria da Nonno Mariano, Top Speed, Osteria Vispa Teresa, Moka Bar, Pizzeria da Umberto, Studio Sport, Renat, Trattoria Nonno Mariano, Mav Autotrasporti, Klimabita, Oro Più e Officine Betti.

Dodici mesi arricchiti da foto suggestive di gioco, tifo ed agonismo all'insegna del rossonero e della passione per la Pantera! Disponibile in due versioni, quella classica da parete e quella da tavolo, lo potrete prenotare con una email a redazione@gazzettalucchese.it, essendo a tiratura limitata.

Ecco dov'è possibile trovarlo, oltre che dagli sponsor.