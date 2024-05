Mondo Pantera



Quirini tra i premiati del Trofeo Maestrelli

giovedì, 30 maggio 2024, 16:30

La Lucchese vuole guardare con ottimismo al futuro. Archiviata ufficialmente la stagione 2023-24, i rossoneri sono al lavoro in vista del prossimo anno. Per ambire ad altre posizioni di classifica, la Pantera dovrà inevitabilmente fare tesoro degli errori commessi. Il segreto deve essere quello di costruire un progetto a lungo termine, ma soprattutto con obiettivi ambiziosi.

A proposito di futuro, martedì 28 maggio, nell'ambito del prestigioso Trofeo Maestrelli che si è svolto a Montecatini Terme, Ettore Qurini ha ricevuto il riconoscimento di "giovane rivelazione" della Lega Pro 2023-24. Quirini è stato sicuramente una delle note positive della stagione della Lucchese: oltre ad aver mostrato delle qualità interessanti sia in fase difensiva che in quella offensiva, il classe 2003 ha evidenziato anche un interessante continuità di rendimento nell'arco della stagione. Doti rilevanti, considerando che stiamo parlando di un ragazzo di appena 21 anni. Tutti aspetti che non sono passati inosservati alla Commissione presieduta dal dirigente sportivo Fabrizio Giovannini.

Oltre a lui, sono stati premiati anche Jacopo Fazzini dell'Empoli, Davide Possanzini, allenatore del Mantova, Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, Antonio Caracciolo del Pisa, Giampaolo Pazzini, ex attaccante tra le altre di Inter e Milan e il talent scout Michele Fratini.