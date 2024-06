Mondo Pantera



Il Futsal Lucchese guarda al futuro

sabato, 8 giugno 2024, 17:47

Il Futsal Lucchese guarda al futuro. Archiviata la vittoria del campionato di Serie C2, l'obiettivo è quello di programmare la prossima stagione. Un'annata che si preannuncia molto competitiva, visto che ci sarà il debutto nel massimo campionato regionale, ma i rossoneri faranno di tutto per migliorarsi e tenere alto il nome della Lucchese.



Abbiamo parlato di futuro. La chiave per raggiungere traguardi importanti è la programmazione. Step by step, un passo alla volta. Quello del Futsal Lucchese non è progetto basato sul presente, bensì sul lungo termine. Uno degli obiettivi prefissati è quello di costruire un vero e proprio settore giovanile. Per questo motivo, la Lucchese futsal ha programmato degli stage per le categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Under 21. Stage che hanno come fine la composizione di formazioni giovanili rossonere per partecipare ai prossimi campionati regionali di categoria. Per partecipare, basterà compilare un questionario. Per tutte le informazioni e tutti i dettagli basta andare sulla pagina Instagram della Futsal Lucchese.