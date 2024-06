Lucca United fa visita al Museo del Grande Torino

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 19 giugno 2024, 17:10

Semplicemente indimenticabile, e non a caso, a distanza di decenni, i tifosi rossoneri continuano a ricordarlo sino a spingersi sino a Livorno dove abita per tributargli un riconoscimento: Tano-gol ha promesso di tornare a Lucca per i 120 anni della Lucchese

sabato, 8 giugno 2024, 17:47

Archiviata la vittoria del campionato di Serie C2, l'obiettivo è quello di programmare la prossima stagione: tra gli obiettivi prefissati, quello di costruire un vero e proprio settore giovanile con degli stage per le categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Under 21 che hanno come fine la composizione...

giovedì, 30 maggio 2024, 16:30

Nell'ambito del prestigioso Trofeo Maestrelli che si è svolto a Montecatini Terme, Ettore Qurini ha ricevuto il riconoscimento di "giovane rivelazione" della Lega Pro 2023-24. L'esterno è stato sicuramente una delle note positive della stagione non di certo brillante della Lucchese

sabato, 25 maggio 2024, 20:13

La festa per il 119° compleanno della Lucchese è iniziata sul luogo della fondazione, sotto la targa commemorativa realizzata dall'attuale amministrazione dietro al coro di San Michele in foro, ma, indubbiamente, il momento clou è stato al Caffè delle Mura.