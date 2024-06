Mondo Pantera



Lucca United premia Tano Salvi

mercoledì, 19 giugno 2024, 17:10

Semplicemente indimenticabile, e non a caso, a distanza di decenni, i tifosi rossoneri continuano a ricordarlo sino a spingersi sino a Livorno dove abita per tributargli un riconoscimento. Gaetano Salvi, per tutti Tano-gol, in rossonero ha collezionato 151 presenze, 25 gol, alcuni bellissimi altri decisivi, e due promozioni (dalla C2 alla C1 e dalla C1 all B).

Grazie al dottor Cristiano Biagi, una rappresentanza di tifosi è andato a trovarlo a Livorno per una cena con i suoi familiari durante la quale si sono sprecati gli aneddoti. A fine cena, Salvi è stato premiato da Luca Mandoli, a nome di Lucca United, per quanto fatto nella Lucchese con un libro e un quadro di foto dei tempi in cui giocava in rossonero realizzato da Foto Alcide. Salvi è stato invitato a presenziare al prossimo compleanno della Lucchese, il 25 maggio 2025, quando la Pantera farà 120 anni.