Mondo Pantera



I supporter del Portsmouth onorano i caduti lucchesi della Prima Guerra

sabato, 12 novembre 2022, 18:27

A onorare i caduti italiani nella Prima Guerra Mondiale: una delegazione dei tifosi britannici del Portsmouth che domani saranno con i supporter rossoneri a Siena hanno voluto onorare la memoria dei soldati italiani morti al fianco di quelli inglesi nella Grande Guerra, recandosi questo pomeriggio in piazzale Verdi dove sorge il monumento ai caduti lucchesi di quel conflitto e depositando una corona di fiori come omaggio.

Un gesto davvero commovente e per loro un modo per ricordare il loro Remembrance Day (il Giorno della Memoria) che cade l'11 novembre di ogni anno proprio per commemorare i caduti di quella guerra e delle guerre successive. La tradizione vuole che siano osservati due minuti di silenzio all'"undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese" perché fu quello il momento in cui l'armistizio divenne effettivo sul fronte occidentale.