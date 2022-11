Lucchese-Alessandria: biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 31 ottobre 2022, 15:12

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: si parlerà del passo indietro dei rossoneri a Ancona e dell'imminente gara di Coppa Italia contro l'Olbia

lunedì, 31 ottobre 2022, 12:28

La Lucchese 1905 comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita di Coppa Italia Lucchese – Olbia, in programma allo Stadio Porta Elisa mercoledì 2 novembre alle ore 16, sarà attiva da lunedì 31 ottobre. Tagliandi tutti a 5 euro

martedì, 25 ottobre 2022, 07:33

La gara per aggiudicarsi il trofeo di rendimento che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno si fa sempre più appassionante: il roccioso difensore rossonero, è ora al comando. Tutti gli altri sono all'inseguimento, a partire da Rizzo Pinna, leader per parecchie settimane della classifica

lunedì, 24 ottobre 2022, 09:34

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: ospite l'attaccante rossonero Niccolò Romero