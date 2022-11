Lucchese-Cesena, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

sabato, 26 novembre 2022, 08:50

L'ormai storica iniziativa di Gazzetta Lucchese per accompagnarvi durante l'anno, avviata nel lontano 2014, festeggia il suo decimo anno con le due versioni da parete e da tavolo ricche di foto degli ultimi dieci campionati: dove trovarlo

mercoledì, 23 novembre 2022, 09:01

Prevendita per la gara nella Marche che sarà attiva da mercoledì pomeriggio: i biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket e in vari punti vendita all'interno della provincia di Lucca. Ecco dove acquistarli

lunedì, 21 novembre 2022, 12:10

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: sarà l'occasione per riparlare della sconfitta patita contro il Gubbio che ha generato polemiche

martedì, 15 novembre 2022, 15:35

Tagliandi per la gara contro gli umbri in vendita a partire da mercoledì 16 novembre: ecco i prezzi, dove acquistarli nelle rivendite e gli orari della biglietteria del Porta Elisa