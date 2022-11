Mondo Pantera



Siena-Lucchese, biglietti in vendita

mercoledì, 9 novembre 2022, 12:50

L’Acr Siena 1904 comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Siena – Lucchese, in programma domenica 13 novembre alle ore 14.30 allo stadio “Artemio Franchi”, sarà attiva da oggi. Per il settore ospiti la prevendita di “Ciaotickets” nel bacino di utenza del comune di Lucca:

EDICOLANDIA – Viale S. Concordio n. 224 – 55100 LUCCA – Tel: 0583 317301.

Il prezzo nel SETTORE OSPITI è di €.15,00 (prezzo unico, non comprensivo del diritto di prevendita) e i biglietti potranno essere acquistati, anche online, entro le ore 19,00 di sabato 12 novembre 2022, precisando che il settore riservato ha attualmente una capienza massima di 646 spettatori. Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on-line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sitowww.ciaotickets.com