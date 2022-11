Stasera, la nuova puntata di Corner Corto: c'è Giorgio Tumbarello

Altri articoli in Mondo Pantera

sabato, 12 novembre 2022, 18:27

I tifosi britannici del Portsmouth che domani saranno con i supporter rossoneri a Siena hanno voluto onorare la memoria dei soldati italiani morti al fianco di quelli inglesi nella Grande Guerra, recandosi in piazzale Verdi dove sorge il monumento ai caduti lucchesi di quel conflitto e depositando una corona di...

sabato, 12 novembre 2022, 08:26

Un bellissimo gesto, anche perché venuto dal cuore: nella giornata di ieri i giocatori della Lucchese hanno fatto recapitare un pallone autografato da tutta la rosa a Mario, un noto tifoso rossonero che è stato vittima di un grave problema di salute ora fortunatamente in via di risoluzione

venerdì, 11 novembre 2022, 23:29

A circa 24 ore dalla conclusione della prevendita (i biglietti potranno essere acquistati sino alla 19 di sabato) sono già oltre 350 i supporter della Pantera che hanno acquistato il tagliando per la gara, tra i quali anche una ventina di tifosi britannici del Portsmouth con i quali c'è una...

mercoledì, 9 novembre 2022, 12:50

Scatta la prevendita dei biglietti per assistere al derby di Siena in programma domenica 13 novembre alle ore 14.30 allo stadio “Artemio Franchi”: ecco dove sono acquistabili i tagliandi per il settore ospiti nel comune di Lucca