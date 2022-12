Lucchese-Reggiana: biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 19 dicembre 2022, 12:37

Ettore Quirini ha raccolto i voti più alti a Olbia nella gara pareggiata dai rossoneri grazie a un suo gol. Nella classifica generale del trofeo di rendimento, invece, Tiritiello rimane sempre al comando su Rizzo Pinna e Franco

venerdì, 16 dicembre 2022, 09:35

Una nuova importante iniziativa per tutti i tifosi della Lucchese: la società rossonera, in sinergia con la ditta Nardini, ha deciso di ideare per i propri tifosi un regalo speciale, ovvero due delle sue bottiglie più famose, il Leone 70 ed il Punch al mandarino, assieme ad una delle tre...

giovedì, 15 dicembre 2022, 20:35

Pomeriggio speciale per il piccolo Flavio Giovanni Illiano, il bambino che sabato scorso era al Porta Elisa ad assistere al derby tra Lucchese e Carrarese e aveva smarrito la sua sciarpa rossonera, che il nonno gli aveva dato.

lunedì, 12 dicembre 2022, 11:07

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà eccezionalmente in onda questa sera alle 19.05 (anziché il lunedì') sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: sarà l'occasione per riparlare della fantastica vittoria in rimonta contro la Carrarese