Per il Natale, arriva la collaborazione Lucchese-Nardini

giovedì, 15 dicembre 2022, 20:35

Pomeriggio speciale per il piccolo Flavio Giovanni Illiano, il bambino che sabato scorso era al Porta Elisa ad assistere al derby tra Lucchese e Carrarese e aveva smarrito la sua sciarpa rossonera, che il nonno gli aveva dato.

lunedì, 12 dicembre 2022, 11:07

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese che sarà eccezionalmente in onda questa sera alle 19.05 (anziché il lunedì') sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line: sarà l'occasione per riparlare della fantastica vittoria in rimonta contro la Carrarese

lunedì, 12 dicembre 2022, 09:11

Il trofeo di rendimento, attribuito sulla base dei voti dei vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno, si fa sempre più appassionante: a un passo dal leader Andrea Tiritiello, c'è Andrea Rizzo Pinna, ormai davvero nello specchietto del capo classifica. Terzi Franco e Tumbarello.

martedì, 6 dicembre 2022, 08:54

Attivata la prevendita dei tagliandi per il derby con i marmiferi: ecco dove sarà possibile acquistarli e gli orari della biglietteria del Porta Elisa durante la settimana