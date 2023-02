Mondo Pantera



Stasera la nuova puntata di Corner Corto

lunedì, 6 febbraio 2023, 12:56

Nuova puntata di Corner Corto, la trasmissione di Gazzetta Lucchese, che sarà in onda questa sera alle 19.05 sul profilo Facebook del nostro quotidiano on line (https://www.facebook.com/Gazzetta.Lucchese.it: sarà l'occasione per riparlare dell'ennesima mancata vittoria dei rossoneri una volta trovatisi in vantaggio ma anche degli sviluppi societari.

Trenta e passa minuti di approfondimenti con Emanuela Lo Guzzo e Diego Checchi: questa sera alle ore 19.05. Spazio dunque alle vicende rossonere, con la squadra che pare aver smarrito la capacità di vincere una gara.