"La Lucchese torna in città": ecco le celebrazioni per il 25 maggio

lunedì, 22 maggio 2023, 13:24

Sono state presentate questa mattina le iniziative promosse e coordinate dall’amministrazione comunale per celebrare la Lucchese 1905 in occasione dell’anniversario della nascita del club rossonero, che fu fondato il 25 maggio del 1905. Ad illustrare il programma il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’assessore allo sport Fabio Barsanti, il presidente della Lucchese 1905 Alessandro Vichi, l’ex calciatore rossonero Massimo Morgia e Stefano Galligani, in rappresentanza del gruppo Lucca United.

Giovedì 25 maggio sarà una giornata interamente dedicata ai colori rossoneri: è infatti prevista l’inaugurazione della targa celebrativa posta dall’amministrazione sulla facciata del palazzo dietro il Coro San Michele, dove 118 anni fa nacque appunto la Lucchese. Una epigrafe commemorativa dal grande significato e valore per tutta la città, che verrà scoperta alle ore 17.30 alla presenza delle istituzioni cittadine e dei rappresentanti della società rossonera.

Dalle ore 18 la celebrazione della Lucchese proseguirà al Teatro del Giglio per un evento unico e a ingresso libero, che avvicinerà ulteriormente la città al club, con la presenza dei protagonisti più gloriosi e simbolici della storia rossonera (saranno presenti i giocatori Morgia, Donatelli, Carruezzo, Nolé, Di Vito e Coletta) tra aneddoti, immagini e racconti di quelle che sono state le tappe fondamentali di questi 118 anni. A seguire, per chi vorrà, un aperitivo rossonero nei locali del vicino corso Garibaldi.

“L’obiettivo è quello di alimentare ed intensificare il rapporto della città con la prima squadra del territorio, che si era sopito nella storia recente del club – ha dichiarato l’assessore allo sport Fabio Barsanti - In questo momento di fervore per i colori rossoneri, con la crescita di prospettive e ambizioni per l’imminente futuro dovute all’ingresso della nuova società, è forte volontà dell’amministrazione diffondere il culto della Lucchese, del senso di appartenenza e del valore identitario che la squadra della nostra città rappresenta. Una passione che speriamo possa crescere ed essere rinvigorita, soprattutto nel cuore delle nuove generazioni, che rappresentano il futuro di questa bellissima storia chiamata Lucchese. Il 25 maggio a Lucca verrà da quest’anno sempre celebrato, in diverse forme e modalità, per quello che sono certo potrà essere l’inizio di una splendida e doverosa tradizione”.

L’ingresso all’evento del Teatro del Giglio sarà libero e gratuito, presentando un ticket di accesso che sarà ritirabile alla biglietteria del Teatro a partire dalle ore 10 di mercoledì 24 maggio, fino alle ore 18 di giovedì 25 maggio.