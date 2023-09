Mondo Pantera



Abbonamenti, il dato definitivo: 1296 tessere sottoscritte

giovedì, 28 settembre 2023, 12:59

Si è conclusa la campagna abbonamenti della Lucchese, la prima dell'era Bulgarella, che ha registrato a chiusura 1296 tessere. In particolare, sono 798 in curva Ovest, 410 in Gradinata e 88 in Tribuna. Era dalla stagione 2017-2018 che non veniva superata la soglia anche psicologica dei 1000 abbonati, (furono 1398) a riprova di un entusiasmo che la nuova società è riuscita a ricreare. Il tetto massimo degli abbonati da quanto la Lucchese ha perso la serie B (dobbiamo risalire alla stagione 1998-1999) è stato nel 2005-2006 con 2951 tessere staccate a prezzi peraltro davvero contenutissimi per una precisa scelta dell'allora società.

Numeri decisamente importanti, quelli attuali, vista la naturale ritrosia e tiepidezza dei tifosi rossoneri a scegliere la strada dell'abbonamento. Come si può notare dalla sequenza degli abbonamenti negli anni Duemila – tratta da quel vero e proprio archivio che è www.stadiapostards.com – i tifosi rossoneri in oltre venti anni, anche togliendo la pandemia e le stagioni passate nei dilettanti, raramente sono andati oltre i 1000 abbonati, e solo in tre casi (in epoca Fouzi Hadj) è stato sfondato il muro dei 2000.

Nell'anno dopo la promozione di Correggio, giusto per fare un esempio, la campagna abbonamenti si fermò addirittura a 509 tessere, entusiasmo maggiore lo portò il raggiungimento dei quarti di finale play off contro il Parma nella stagione 2016-2017. Alla luce dei numeri, il risultato di questa stagione assume un significato ancora più rilevante. Di seguito gli abbonati per annata che sono tra parentesi, escludendo i campionati nei dilettanti e quelli con la pandemia in corso e gli accessi limitati: 2002-2003 (1173), 2003-2004 (695), 2004-2005 (527), 2005-2006 (2951), 2006-2007 (2457), 2007-2008 (2022), 2010-2011 (1308), 2014-2015 (509), 2015-2016 (527), 2016-2017 (1206); 2017-2018 (1398), 2018-2019 (492), 2021-2022 (202), 2022-2023 (350).