Stasera torna Corner Corto

venerdì, 22 settembre 2023, 08:16

Ancora una volta la Lucchese non sarà da sola: sono già oltre 250 i tifosi rossoneri che hanno acquistato il tagliando per la partita di Ferrara contro la Spal in programma sabato alle ore 18,30: la vendita terminerà stasera alle ore 19

mercoledì, 20 settembre 2023, 17:59

Da oggi attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Spal - Lucchede che si disputerà allo stadio Paolo Mazza di Ferrara sabato 23 settembre.La prevendita per il Settore Ospiti chiuderà alle ore 19 di venerdì 22 settembre presso i punti vendita ufficiali di Vivaticket (no online)

mercoledì, 20 settembre 2023, 14:58

Torna stasera Corner Corto, eccezionalmente di mercoledì, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per affrontare tutti i temi legati alle ultime due gare disputate della compagine di mister Gorgone.

mercoledì, 20 settembre 2023, 12:46

L'amministratore unico Lo Faso: "E' un giorno molto importante. Le società senza il riconoscimento dei valori non consolidano la propria storia e il riconoscimento a Diego è una scelta dal nostro punto di vista naturale. Sono contento di aver ricevuto le sollecitazioni dei giornalisti e di aver incontrato la disponibilità...