Trasferta di Ferrara, oltre 250 tifosi già con il biglietto in tasca

venerdì, 22 settembre 2023, 08:16

Ancora una volta la Lucchese non sarà da sola: sono già oltre 250 i tifosi rossoneri che hanno acquistato il tagliando per la partita di Ferrara contro la Spal in programma sabato alle ore 18,30.

Come noto, la prevendita si chiuderà alle ore 19 di stasera presso i punti vendita ufficiali di Vivaticket (no online). I residenti della regione Toscana potranno acquistare il solo settore ospiti e solo presso i punti vendita fisici autorizzati di Vivaticket che potranno vendere solo biglietti del settore ospiti.

Queste le tariffe applicate nel Settore Ospiti:

Intero € 12,00

Ridotto € 8,00

Under 18 € 8,00

Questi i parametri utilizzati per i ridotti:

Donne; Over nati prima del 23/09/1958; Under 18 nati dal 24/09/2005 in poi

Inoltre:

Disabili 80-100% senza diritto di accompagnatore: biglietti acquistabili solamente contattando l'Ufficio Biglietteria: biglietteria@spalferrara.it

Il Regolamento d'uso Stadio Paolo Mazza, è disponibile al seguente link: https://www.spalferrara.it/biglietti/regolamento-stadio