Arezzo-Lucchese, biglietti in vendita

mercoledì, 29 novembre 2023, 15:23

È attiva la prevendita dei tagliandi per assistere al match Arezzo-Lucchese, valido per la sedicesima giornata del girone di andata del campionato di Lega Pro in programma allo stadio “Città di Arezzo” sabato 2 dicembre con calcio di inizio alle 20.45.

I biglietti di settore ospiti, Curva Nord, saranno in vendita al prezzo di 13 euro sul circuito www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati fino alle ore 19 di venerdì 1 dicembre.