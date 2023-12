Mondo Pantera



Lucchese-Juventus B, biglietti in vendita

domenica, 3 dicembre 2023, 15:48

Sono in vendita, e con novità, i biglietti per la gara di recupero tra Lucchese e Juventus B in programma mercoledì 6 dicembre alle ore 16,15. Oltre che nei consueti punti vendita (Lucca Carta - Porcari e La Pergamena - Porcari) e sul sito della Go2, la biglietteria del Porta Elisa sarà aperta lunedì e martedì dalle 15,30 alle 19 e nel giorno della partita dalle ore 10.

In occasione del match di recupero contro la Juventus B verranno applicate delle tariffe agevolate ai biglietti con uno sconto del 30 per cento. Di seguito i nuovi prezzi: € 11 gradinata, € 7 gradinata ridotto 15-25, Over 70, € 5 gradinata ridotto donne e 8-14, € 0 gradinata ridotto U8; € 7 curva ovest, € 5 curva ovest ridotto 15-25, Over 70, € 4 curva ovest ridotto donne e 8-14, € 0 gradinata ridotto U8 , € 18 tribuna laterale , € 14 tribuna laterale ridotto 15-25, Over 70 , € 9 tribuna laterale ridotto donne e 8-14 , € 0 tribuna laterale ridotto U8.