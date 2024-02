Mondo Pantera



Coppa Italia, in vendita i biglietti per Padova

mercoledì, 21 febbraio 2024, 08:06

I biglietti per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Padova e Lucchese, in programma mercoledì 28 febbraio alle ore 19 allo stadio Euganeo, saranno in vendita dalle ore 16 di mercoledì 21 febbraio. Lo comunica la società veneta che informa che i tagliandi saranno disponibili sul circuito Vivaticket (Web e Punti vendita).

Il costo della curva Nord riservata ai sostenitori rossoneri è di 5 euro più i diritti di prevendita e sarà possibile acquistare i tagliandi sino alle ore 19 di martedì 27 febbraio. L'ingresso gratuito per gli under 5 previa richiesta via mail a biglietteria@padovacalcio.it, allegando il titolo di ingresso dell’adulto accompagnatore e i dati anagrafici dell’under 5. La mail va inviata entro e non oltre le ore 19 del giorno antecedente la gara.