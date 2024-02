Mondo Pantera



Pescara-Lucchese, biglietti in vendita

martedì, 20 febbraio 2024, 22:00

E' attiva la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Adriatico dove sabato sarà di scena la Lucchese: il circuito di vendita è quello di vivaticket.com e dei relativi punti vendita sul territorio nazionale. Come di consueto, l'acquisto sarà possibile sino alle ore 19 del giorno precedente la gara, ovvero venerdì prossimo. Il prezzo del tagliando è di 10 euro più prevendita.

La società abruzzese ricorda che a causa della chiusura della galleria "San Silvestro"il percorso consigliato è il seguente: - Autostrada A14, uscita Pescara Ovest/Chieti. Prendere la seconda strada a destra e imboccare il raccordo Autostradale Pescara-Chieti E80. Quindi dopo 6 km prendere la SS16/E80 in direzione FRANCAVILLA-FOGGIA. Seguire la segnaletica (Stadio - un pallone) in direzione stadio. - Autostrada A25, uscita "Chieti/Brecciarola": Prendere la prima uscita direzione Pescara e imboccare il Raccordo Autostradale Pescara-Chieti E80. Quindi dopo circa 14 km prendere la SS16/E80 in direzione FRANCAVILLA-FOGGIA. Seguire la segnaletica (un pallone) in direzione stadio.