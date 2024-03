Mondo Pantera



Ecco l'appuntamento con le maglie storiche della Lucchese

mercoledì, 27 marzo 2024, 14:00

Con l’orgoglio della passione per la squadra di calcio della propria Città, ad un tifoso rossonero è venuta l’idea di rivolgersi alla “Sartoria Sportiva Milano”, una delle più rinomate attività sartoriali dell’artigianato italiano, per chiedere la realizzazione di una copia perfetta della maglia legata alla stagione passata in serie B dall’undici rossonero, nel lontano 1930-31.

Questa iniziativa, che potrebbe essere la prima di una serie legata alla riproduzione di maglie storiche legate alla Pantera, è stata accolta con entusiasmo da Lucca United APS e verrà presentata il prossimo sabato 30 marzo alle ore 16 presso il Museo Rossonero situato sotto la Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa.

Con l’occasione si ripercorreranno gli eventi legati all’annata ed all’epoca, ricordando le gesta di Lazzaroni, mitico giocatore della Lucchese di quegli anni che insieme ai compagni preparò il terreno dove nacque e magnificò solo poche stagioni dopo la squadra guidata da Erno Egri Erbstein, squadra che militando nella massima serie avrebbe poi dato il portiere Olivieri alla Nazionale campione del mondo nel 1938.

Nel corso dell’evento sarà possibile ordinare una copia della storica maglia e verranno illustrate tutte le fasi lavorative che l’autore, Paolo Grechi, titolare dell’attività il cui motto è “sogni cuciti a mano”, ha eseguito con dovizia, maestria e soprattutto tanta, tanta passione.