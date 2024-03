Lucchese-Cesena, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 18 marzo 2024, 11:01

Torna stasera Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare del cammino dei rossoneri ancora alla caccia di un piazzamento play off e degli sviluppi societari che tardano a arrivare: appuntamento alle ore 19.05

martedì, 12 marzo 2024, 08:04

Con Rizzo Pinna in testa con un largo vantaggio nell'edizione 2023-2024 del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno, si fa sempre più avvincente la lotta per le altre piazze sul podio: Gucher e...

lunedì, 11 marzo 2024, 19:07

Sono in vendita i tagliandi per la gara tra Entella e Lucchese in programma venerdì 15 marzo alle ore 20.45. La società ligure si appoggia per la distribuzione al circuito Etes e dunque i biglietti sono acquistabili nelle ricevitorie autorizzate oltre che sul sito www.etes.it

lunedì, 11 marzo 2024, 08:50

Torna stasera Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare del cammino dei rossoneri, alla luce del pari di Pontedera e della vittoria con l'Olbia che hanno archiviato quasi definitivamente i rischio play out e rilanciato le speranze play off