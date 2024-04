Mondo Pantera



Il Futsal Lucchese conquista la C1

sabato, 13 aprile 2024, 17:16

di gianluca andreuccetti

In una palestra “E.Fermi” gremita, il Futsal Lucchese non fallisce il secondo match point e grazie al successo contro l’Elba 97, conquista la promozione in Serie C1. Prestazione di livello dei rossoneri, padroni del campo dal primo all’ultimo minuto.



Prima dell’inizio della partita, un minuto di silenzio per la strage di Suviana. Inizio aggressivo dei padroni di casa che vanno vicino al vantaggio subito con Guadagnucci che dal fuori prova a sorprende Burelli. Rossoneri che hanno il pallino del gioco e schiacciano all’indietro l’Elba 97, che poche volte esce dalla propria metà campo. Futsal Lucchese che costruisce diverse occasioni importanti, la più importante con Unti che di tacco costringe Burelli al miracolo. Nel finale di tempo, estremo difensore ospite protagonista di due parate ravvicinate prima su Guadagnucci e poi su Quadrelli. Primo tempo che si conclude con il risultato di 0-0.



Nel secondo tempo, buon approccio dell’Elba 97 che sfiora il gol dalla distanza con Delbuono. Poco dopo, arriva la svolta: fuga in profondità di Favazza che viene steso da Burelli, guadagnandosi un calcio di punizione. Della battuta se ne incarica che Guadagnucci che con un tiro centrale ma potente riesce a battere Burelli. Vantaggio meritato per il Futsal Lucchese. Ospiti che non sembrano accusare il colpo e sfiorano il pareggio con Linaldeddu, murato da un’ottima parata di Farnocchia. I rossoneri però hanno preso fiducia ed ecco che dopo il piccolo spavento trovano il gol del raddoppio con capitan Angiletta. Ritmi che si abbassano, con il Fustal Lucchese che cerca di gestire le proprie energie. A metà del secondo tempo, i padroni di casa trovano anche il tris con il tiro dal fuori di Angiletta che firma così la doppietta personale. I rossoneri ci credono ed ecco che a cinque minuti dalla fine arriva il punto esclamativo su questa gara, con la doppietta di Favazza. Gara che termina con il successo del Futsal Lucchese che vince il girone A di Serie C2, conquistando così la promozione nella categoria superiore.



Futsal Lucchese 5-0 Elba 97



Marcatori: Guadagnucci (L), Angiletta( L), Angiletta (L), Favazza (L), Favazza (L)



Futsal Lucchese: Farnocchia; Unti, Ermnazi, Basile, Serroukh, Chouhbane, Favazza, Angilletta, Marziotti, Quadrelli, Guadagnucci, Dal Pogetto.



Elba 97: Burelli; Purtipilo, Delbuono, Vinci, Linaldeddu, Depinto, Scarfato, Angiolella, Pardi, Martorella.



Ammoniti: Delbuono (E), Chouhbane (E)