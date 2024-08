Mondo Pantera



Corti (Studio Sport): "Ecco come sono nate le nuove maglie Kappa"

venerdì, 16 agosto 2024, 13:08

di fabrizio vincenti

La seconda ha fatto il suo esordio, con qualche mugugno, a Vercelli, per la prima (nella foto indossata da Ettore Quirini) si dovrà aspettare il campionato, in attesa che le nuove divise firmate per la prima volta Kappa, siano presentate ai tifosi. Per capire come sono nate, i dettagli tecnici e la filosofia di fondo abbiamo interpellato Davide Corti di Studio Sport, la storica attività che è sponsor tecnico della Lucchese con il marchio Kappa.

Come nasce la nuova maglia firmata Kappa?

“Quando si disegna una nuova maglia c'è sempre un problema di fondo, ovvero quello di non cadere nel banale e nel contempo evitare che l'innovazione estrema colpisca negativamente i tifosi. Mettersi nella terra di mezzo non è mai semplice. Essendo il primo anno di Kappa la scelta aziendale, condivisa dal club, è stata quella di fare una prima maglia tradizionale in linea con la storia, sia pure con la rivisitazione moderna del bordino rosso a fine manica. Oltretutto, in termini di innovazione c'era già il nuovo marchio della società. L'azienda, inoltre, ha fatto uno studio sulle maglie storiche del nostro glorioso club che verranno sottoposte alla società e saranno lo spunto iniziale per disegnare le divise per le prossime stagioni".



Tecnicamente come si può definire la maglia?

“E' fatta con materiale standard ovvero con poliestere sportivo e tutti i dettagli sono realizzati in sublimazione, una tecnica che permette di personalizzare il capo senza dover tener conto di quantità minimi di produzione”. Lo scudetto invece è realizzato in silicone a più livelli, una delle tecnologie più innovative utilizzate da top club per la realizzazione dei loghi",

E la seconda?

“Da un punto di vista tecnico la soluzione adottata è la medesima, con in aggiunta tramature che riproducono il nuovo logo e alcuni elementi sulle maniche ad impreziosire la maglia, ma il colore, bene precisarlo, non è bianco ma crema. Vero che non dobbiamo fare una divisa banale, ma nel calcio si devono rispettare i tifosi e le loro sensibilità. Che poi uno dica, non mi piace è ovviamente legittimo”.



E in effetti sulla seconda divisa, le polemiche, per una presunta somiglianza con maglie di altri club, non sono mancate.

“E' sacrosanto quando esce una nuova maglia che i tifosi si spacchino, è normale ci siano opinioni differenti, importante però è ribadire che non è bianca ma color crema. Dispiace solo per l'equivoco che si sarebbe potuto evitare con una presentazione diversa o un comunicato stampa allegato al video di presentazione che, opinione personale, ho trovato molto centrato ed elegante. Capisco che i club in questo momento della stagione abbiano altre priorità e sono sicuro che la società troverà un altro modo per presentarle”.

Ci sarà anche una terza divisa?

“Sì uscirà nei prossimi mesi a discrezione del club. Di più, per ora, non posso dire”.



Il materiale della nuova stagione dove sarà possibile acquistarlo?

“Sarà in vendita on line tramite i canali di Studio Sport e a breve il club comunicherà dove sarà fisicamente disponibile. Sarà possibile acquistare non solo i due completi ma anche altri prodotti Kappa a marchio Lucchese”.