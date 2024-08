Mondo Pantera



Faccia a faccia Bulgarella-tifosi: ecco com'è andata

mercoledì, 28 agosto 2024, 14:02

Lunedì scorso si è tenuto un incontro tra i tifosi e la società rossonera. Per i tifosi erano presenti rappresentanti della Curva Ovest, di Lucca United e del Lucchese Club Camigliano. Per la società erano presenti il presidente Andrea Bulgarella, l’amministratore Ray Lo Faso e l’addetto alla Comunicazione, Nico Venturi. Presente Moreno Micheloni, in qualità di Slo, che ha organizzato l’incontro tifosi/società. Di seguito il comunicato che è stato firmato da Curva Ovest, Lucca United e Lucchese Club Camigliano.

Un incontro auspicato da tempo e che per vari motivi ed impegni del Presidente Bulgarella non era stato possibile tenere in precedenza. E’ stata la prima occasione per aprire un dialogo ed un confronto aperto e, ci auguriamo, costante con la dirigenza rossonera. Sono stati affrontati numerosi temi che cerchiamo di elencare e commentare in questo resoconto. Sono state fatte domande dirette e forse “scomode” al Presidente che, per onore di cronaca, ha risposto a tutte senza esitazione. Noi qui riportiamo, senza commentare e per trasparenza nei confronti dei tifosi tutti, quanto emerso in occasione dell’incontro.

Rapporto Società Tifosi: il Presidente ha chiesto ai tifosi vicinanza alla squadra e alla Società in questa delicata fase di ricostruzione della società e della squadra stessa. E’ stato sottolineato da parte dei tifosi presenti che tale supporto non è mai mancato e che i tifosi si aspettano sempre e comunque da parte dei giocatori impegno e rispetto per la maglia. Se questi non verranno meno la squadra sarà sempre incoraggiata e sostenuta al di là del risultato. Alcuni episodi ed atteggiamenti dello scorso anno che sono stati spiegati alla Società non verranno tollerati.

Rapporto Società/ Comune : rapporto cordiale e costruttivo. Non ci sono problemi di sorta ed il Presidente apprezza l’impegno dell’Amministrazione Comunale per quanto riesce a fare pur nei tempi e nelle “pastoie “ ( termine nostro) della burocrazia istituzionale.

Rapporto Società/ Imprenditori locali : il Presidente ha affermato di essersi impegnato nell’acquisto della società rossonera pensando che sarebbe stato affiancato da altre persone. Non ci dilunghiamo su questo punto, ma alla fine si è trovato solo a fare fronte a situazioni debitorie ben peggiori di quelle conosciute e verificate in precedenza. Sicuramente contava (ed ancora conta ) su un appoggio della classe imprenditoriale locale, magari anche attraverso sponsorizzazioni importanti. Ci sono stati contatti in questo senso ma ad oggi senza riscontri concreti a quanto abbiamo capito.

Cosa è venuto a fare a Lucca Si aspetta qualcosa da parte di qualcuno o meglio ha progetti di natura imprenditoriale ?

Il Presidente ha risposto di non avere al momento progetti su Lucca e di non aver rilevato la Società per avere in cambio qualcosa o perché interessato in quel momento ad un determinato progetto.

Progetto Stadio: confermata la volontà e la determinazione nel realizzare in tempi brevi il Progetto “ Nuovo Porta Elisa” pur nel rispetto delle procedure burocratiche imposte dalle norme attuali.

Mercato e investimenti: è stato fatto notare al Presidente, senza tanti giri di parole da parte nostra, quella che a molti è parsa come una evidente contraddizione tra i suoi proclami di mercato e campagna acquisti con quanto avvenuto finora in merito al rafforzamento della squadra. Soprattutto è stato fatto notare che parlare di squadra ambiziosa e primi posti rischia di generare attese che inevitabilmente generano disillusione e distacco nella tifoseria laddove non si realizzino. Il Presidente ha motivato certe sue dichiarazioni come un modo per stimolare la squadra e lo staff tecnico a dare sempre il massimo e perseguire i migliori risultati possibili. Ha tenuto a precisare che la società si è trovata ad operare in un mercato più complicato del previsto anche per il ruolo non sempre cristallino dei procuratori e delle condizioni rappresentate dagli stessi. Tradotto in altre parole la Società del Presidente Bulgarella non intende, né oggi né mai, subire ricatti da parte di nessuno. Su questo punto è stato categorico. Alcune trattative non si sarebbero concretizzate proprio per quanto sopra sottolineato.

Altrettanto categorico nell’affermare che il calcio di Serie C non offre guadagni ma solo rimesse certe e che non è sua intenzione buttare soldi a caso, preferendo semmai una costante costruzione di una società virtuosa che ponga le basi dal settore giovanile. In questo senso si deve notare l’acquisto da parte della Società dell’impianto di Saltocchio, cosa che forse è passata sotto traccia e poco conosciuta ai più.L'amministratore Lo Faso ha tenuto a sottolineare che l'impianto, originariamente prospettato nel pacchetto d'acquisto, si è rivelato poi essere proprietà di altri e non era nemmeno fruibile per l'inagibilità delle tribune e per alcuni vincoli degli spazi adibiti agli spogliatoi. La nuova Società si è quindi trovata a sborsare una ulteriore rilevante somma, non prevista inizialmente

A margine dell’incontro si è discusso della presentazione della squadra ai tifosi, convenendo che la stessa avrà luogo probabilmente allo stadio nei primi giorni della prossima settimana.



Firmato: Curva Ovest, Lucca United, Lucchese Club Camigliano