Mondo Pantera



I tifosi rispondono, ancora una volta, presente

sabato, 10 agosto 2024, 11:15

Non stanno facendo mancare il loro affetto anche nella stagione che va a cominciare proprio domani in quel di Vercelli, con la partita di Coppa Italia: i tifosi rossoneri stanno ribadendo con i fatti la vicinanza alla Lucchese. La campagna abbonamenti è ormai vicina a 900 tessere, ne mancano 400 rispetto allo scorso anno ma va considerato il campionato sostanzialmente deludente appena alle spalle e anche una campagna acquisti per il momento non proprio scintillante.

Un dato in ogni caso positivo con la società che come lo scorso anno ha deciso di prorogare il termine per gli abbonamenti a tariffa agevolata che scadeva oggi sino al 20 agosto. "La Lucchese 1905 – si legge in una nota – comunica che, vista la molta affluenza e il raggiungimento della quota di 891 abbonamenti in pochi giorni, la scontistica sarà prolungata per altri 10 giorni, ovvero fino al 20 di agosto". Orari biglietteria: dal lunedì al venerdì sia mattina che pomeriggio: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Online a questo link: https://go2.it/evento/abbonamento-2024-2025-lucchese/7770.

Ma anche per quanto riguarda la gara di Vercelli i segnali sono confortanti: quando mancano ancora alcune ore alla chiusura del botteghino sono quasi un centinaio i supporter che hanno già acquistato il tagliando per il settore ospito.