Mondo Pantera



Presentazione della squadra: la società riflette su quando farla

giovedì, 22 agosto 2024, 14:26

Saltata la presentazione della maglia, per l'impossibilità dei vertici rossoneri di essere presenti, la Lucchese sta riflettendo su quando e dove organizzare la presentazione della squadra che a quel punto diventerebbe l'occasione anche per ammirare da vicino le nuove casacche. Il campionato è ormai al suo inizio, dunque, nel caso che venga realizzata non potrà che essere con il torneo già partito. L'ipotesi al momento più accreditata sarebbe per sabato 31 agosto, nel corso della Notte Bianca, magari nel tardo pomeriggio. In tal senso, sarebbero già stati avviati contatti con Confcommercio che organizza l'evento, a cui in passato un paio di volte la Lucchese aderì proprio presentando la squadra.

A quel punto, la formazione di mister Gorgone avrebbe già due gare alle spalle (a Pineto e in casa con il Gubbio) con l'augurio magari di arrivare all'appuntamento con i tifosi a punteggio pieno o quasi. Ma non è del tutto escluso che venga fatto un tentativo per anticipare la presentazione a prima della gara interna con il Gubbio o, in estrema ipotesi, che non ne se ne faccia di nulla, qualora dovessero esserci troppe incognite organizzative. Quanto al luogo prescelto, per il momento non trapelano indicazioni (nelle passate edizioni della Notte Bianca la Lucchese fu presentata nel piazzale del Caffè delle Mura e in Anfiteatro), ma se fosse confermata la data del 31 appare chiaro che sarebbe in centro storico.