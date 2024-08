Riparte Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 22 agosto 2024, 17:09

Quasi cinque ore di viaggio, quelle di ritorno peraltro nel pieno cuore della notte, non hanno scoraggiato i tifosi rossoneri che saranno presenti in buon numero anche sulle tribune dello stadio di Pineto per l'esordio della Lucchese in campionato

giovedì, 22 agosto 2024, 14:26

Saltata la presentazione della maglia, per l'impossibilità dei vertici rossoneri di essere presenti, la Lucchese sta riflettendo su quando e dove organizzare la presentazione della squadra: l'ipotesi al momento più accreditata sarebbe per sabato 31 agosto, nel corso della Notte Bianca

venerdì, 16 agosto 2024, 13:08

Davide Corti di Studio Sport è sponsor tecnico della Lucchese con il marchio Kappa: "La scelta aziendale, condivisa dal club, è stata quella di fare una prima maglia tradizionale, sia pure con la rivisitazione moderna del bordino rosso a fine manica.

sabato, 10 agosto 2024, 11:15

La campagna abbonamenti è ormai vicina a 900 tessere con la società che, come lo scorso anno, ha deciso di prorogare il termine per gli abbonamenti a tariffa agevolata sino al 20 agosto. A Vercelli, per la prima di Coppa Italia, previsti un centinaio di tifosi